​Colo Colo: Guede declina hablar de los árbitros para duelo con Audax

Pablo Guede, entrenador de Colo Colo, adelantó el trascendental duelo de este sábado (18:00 horas, estadio Bicentenario de La Florida), donde el Cacique buscará la victoria para mantenerse en el liderato del Torneo de Transición.

En conferencia de prensa, el argentino fue claro al alabar a los itálicos y aseguró que desde ahora en adelante no guardará nada con tal de conquistar la ansiada estrella 32 de los albos en Primera División.

"El partido siguiente siempre es el más importante para nosotros, ya no podemos cuidar a nadie, hay que tirar toda la carne a la parrilla, ya es ganar y luego ver lo que pasa, lo más importante siempre es el próximo partido. Ya no podemos manejar nada como pasó con el Mago (Valdivia) contra Palestino", dijo el trasandino.

En esa línea, analizó al cuadro de Hugo Vilches, sentenciando que "el partido va a ser muy complicado, ellos están en un nivel muy alto y están muy confiados en lo que están haciendo, y lo que realizan lo hacen de gran manera, es un lindo desafío enfrentarlo. Creo que es una motivación para el grupo mantener esto y es un fortalecimiento para todo el grupo, ahora es el momento para dar el Do de pecho".

"Audax siempre fue un rival complicado, viene trabajando bien hace tiempo y ahora están cosechando lo que sembraron meses atrás, para mí no es una sorpresa lo que están haciendo, son muy buen equipo", añadió.

Y sobre las características de los verdes combinó conceptos e ironía, diciendo que "de Audax me preocupa todo, tiene un arquero que maneja todos los tiempos, los centrales son muy rápidos, los laterales atacan mucho, los volantes centrales dan mucho equilibrio y los de arriba te hacen goles, te llegan y te atacan mucho. Como equipo me preocupa todo y ojalá no le cobren un penal, porque los mete todos Carrasco".

Ya más serio, expresó que "la verdad no me preocupa eso (los penales), no significa nada, él patea los penales de forma excelente, aparte el del otro día fue penal, no hay nada que decir, se los cobraron bien, los últimos fueron todos penales, allí no hay discusión".

"Carrasco es un gran jugador, lo de patear penales es un extra, pero es un tremendo futbolista y a la hora de valorarlo es un añadido, pero él tiene muchas cosas más importantes que solo patear penales", aseguró.