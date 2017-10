Taxista agrede a mujer con niño por no traer vuelto en México

Las historias negativas sobre los taxistas son cada vez más comunes. Un servicio que en algún momento fue agradable se ha convertido en la pesadilla de muchos usuarios. Tal es el caso de Elsy, una mujer que fue agredida por el chofer del taxi en el que viajaba debido a que no le pagó con cambio.

Elsy, su hija y su esposo abordaron un taxi en Villahermosa, Tabasco, para dirigirse a una cita médica. Casi al llegar al lugar, pagaron el servicio con un billete de 50 pesos, lo que desencadenó el enojo del chofer, quien dijo no tener cambio.

Después de intentar cambiar el billete, sin éxito, Elsy, harta de la situación, comenzó a grabar al taxista y a hacer su denuncia vía Facebook.

Segundos después de iniciado el clip, se puede apreciar cómo el chofer, al darse cuenta de que lo están grabando, lanza un golpe contra Elsy, quien cargaba a su pequeña hija.

Gracias a un hábil movimiento, Elsy y su esposo lograron bajar del taxi. Aunque después de esto en el video grabado ya no se aprecian imágenes, sí se puede escuchar la fuerte pelea en la que el chofer los acusa de no quererle pagar, mientras que ellos afirman que sí lo hicieron pero que él no tenía cambio.