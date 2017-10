​Colo Colo: Guede se defiende de críticas por jugar al "contragolpe"

En una extensa conferencia de prensa, Pablo Guede analizó el momento de Colo Colo que es puntero del Torneo de Transición junto a Unión Española y abordó las críticas por el supuesto juego defensivo de los albos.

Consultado por el estilo del Cacique, que no es del gusto de mucho por ser supuestamente de contragolpe, Guede defendió sus formas y aseguró que valora que su escuadra "juega a algo".

"Para mi esto es fútbol, todos pueden opinar y los mismos argumentos que tienen para alabar a uno, critican a otros. Para mí, tengo muy claro a lo que juega Colo Colo y es muy difícil decir que un equipo juegue a algo, eso es lo más difícil en el fútbol y si varios reconocen a lo que jugamos, quiere decir que estamos bien", sentenció.

En esa línea, el argentino indicó que "estamos muy sólidos en la parte de atrás y creo que hay muchas maneras para que no te metan goles. No nos están llegando con claridad en los 90 minutos y nosotros si lo estamos haciendo sobre el arco contrario. El trabajo durante la semana se ve reflejado el domingo y eso me tiene satisfecho".

Sobre Temuco, el entrenador albo reconoció que "es un equipo muy complicado, tiene jugadores decisivos y que es difícil hacerle goles en su estadio, tenemos que hacer el mejor partido para ganarlo".

"No le doy importancia a abrir o cerrar la fecha. Tenemos que ir a hacer nuestro partido. Es una salida muy complicada con un equipo serio que sale rápido a la contra con jugadores determinantes, no se desarman nunca en la defensa. Si no estamos a la altura competitiva lo vamos a pasar muy mal", añadió.