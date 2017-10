​La U: Hoyos destaca "sufrido" triunfo en el Clásico Universitario

El clásico universitario Nº 185 se tiñó de azul y rojo. Universidad de Chile por la cuenta mínima a Universidad Católica y están en la lucha por el título en una tabla que lidera Unión Española. El técnico de los laicos Ángel Guillermo Hoyos alabó el esfuerzo de sus jugadores que rompieron la mufa de los últimos clásicos.

"Este momento es normal, es parte de la competencia, no siempre no se puede jugar como uno quiere. A veces la diferencia tienes que sacarla por situaciones puntuales. Es amplio lo que es jugar bien. A veces el equipo te lleva y a veces las energías no te dan", explicó el técnico en conferencia de prensa.

Hoyos agregó además que esta victoria significa "tres puntos que son importantes para seguir sumando y lo importante también es haber mantenido el arco en cero. A veces no se puede jugar, porque también hay virtudes del rival. Hay que disfrutar este triunfo con todo lo que significa ganar un clásico". Para el argentino fue fundamental el trabajo realizado por sus jugadores, quienes "dejaron todo en la cancha, jugando con el corazón el alma y la mente".

Este esfuerzo sobre el final desgastó a los azules y el DT de Universidad de Chile reconoció que la UC los dejó en "situaciones límite físicamente" de las que espera puedan recuperarse de cara al final del campeonato.

El director técnico se refirió puntualmente a dos de sus figuras, Mauricio Pinilla y el goleador del encuentro, David Pizarro. Sobre el atacante, Hoyos declaró que no hay calificativos para el sacrificio realizado por él. "Cuando hablas de gente que expone hasta su salud para llegar y estar, uno se queda corto elogiando ese nivel de entrega".

Ante la consulta sobre el ingreso como titular del Fantasista, el adiestrador admitió que fue una decisión netamente futbolística "por lo que representa David para el fútbol nacional. El físico se le iba a acabar en algún momento y cuando él (Pizarro) sintió que estaba cansado me avisó y eso se agradece".

Finalmente, Hoyos se refirió al escenario que se viene en las jornadas finales, apuntando que seguirán haciendo lo mismo y que este "es un campeonato muy competitivo, donde competir se convierte en algo muy difícil".

El próximo sábado Universidad de Chile visitará a Santiago Wanderers en Valparaíso por el Transición y la semana siguiente puede conseguir su segundo título de la temporada, ante el mismo rival pero en la final de Copa Chile.