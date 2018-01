¿Conspiración? Este es el chileno que sostiene que la Tierra es plana

Se llama Miguel Ortiz (38), trabaja como mecánico y aunque dice que siempre cumple con sus deberes, suele mirar el Facebook a cada rato: no saca la vuelta, mira los comentarios que hay en el grupo "Tierra Plana Chile Investigación" pues él es el administrador. Le gusta regular los debates y borra los comentarios agresivos: su idea es tratar de convencer al mundo, sin violencia, que el planeta no es redondo como nos enseñaron en la escuela. Él cree que es plano y dice no ser el único.

En el grupo hay al menos 1.700 miembros y muchos de ellos se autodenominan "terraplanistas". Algunos aportan videos, fotos y también hay escépticos que preguntan "¿cómo se justifica que la Tierra sea plana?"

"Los vuelos no tienen relación en una tierra esférica, más bien lo tienen en una plana", responde Ortiz a Publimetro. Dice, por ejemplo, que no se explica que un vuelo de Chile a Australia tenga una escala en Estados Unidos si es que el planeta es redondo. En cambio, en un mapa plano, es cosa de trazar una línea derecha. "Eso se justifica en un disco, pero no en una bola", agrega.