Ya es cruzado: Beñat San José es presentado como nuevo DT de la UC

"Estar aquí es un honor, es un club histórico y grande, está muy bien organizado, tiene unas grandes instalaciones. Voy a dar tengo lo que tengo y más para llevar a este equipo a lo más alto", fueron las primeras palabras de Beñat San José, quien fue presentado este viernes como entrenador de Universidad Católica por las próximas dos temporadas.

En su primera conferencia de prensa en San Carlos de Apoquindo, el técnico español recordó la etapa de Mario Salas, señalando que "el profesor Salas hizo un gran trabajo, consiguieron dos títulos y el año pasado por circunstancias no estuvo tan bien. Vamos a ir a por los títulos, tenemos un gran plantel e iremos a por ello y como gran institución es volver a la Libertadores".

Y sobre lo que lo convenció de volver a Chile tras su paso por Antofagasta en 2015 y 2016, indicó que "me sedujo lo que es este club, un grande de Sudamérica y de la liga chilena tengo un recuerdo inmejorable, tiene un nivel muy alto, con jugadores de alto nivel, el jugador chileno es muy talentoso y todo eso me empujó a venir. Es un cúmulo de muchas cosas y siento que terminé una etapa en Bolívar, eso me impulsó a dar este salto".

"Mi etapa en Antofagasta fue fantástica, tuvimos un año muy difícil al principio y muy exitoso al final, tengo un recuerdo muy lindo y muy buenos, conseguimos resultados históricos para el club. Mi idea es esa, hacer lo mejor y conseguir números históricos con el club", añadió.