Radiohead en su tiempo también fue culpado de plagiar "Creep"

La cantante intentó negociar, "Es verdad sobre el pleito. Aunque sé que mi canción no fue inspirada por Creep, Radiohead siente que sí y quiere el 100% de la publicación. Ofrecí hasta 40% en los últimos meses, pero solo aceptarán el 100%. Sus abogados han sido implacables, así que lo haremos y lidiaré con eso en la corte." dijo a través de su twitter.

Según la cantantente Thom Yorke, líder de Radiohead, y el resto de la banda, han rechazado las negociaciones y han exigido que se reconozca todo su crédito, pero la compañía discográfica Warner/Chappell ha negado que exista intensión de ir a tribunales y no

existe demanda legal, pero sí están negociando. Resulta curioso que esto esté ocurriendo ya que en su tiempo, Radiohead enfrentó una demanda similar, porque ‘Creep' se parecía a la canción ‘The Air That I Breathe', de The Hollies, en esa ocasión se fueron a juicio y la banda se vio obligada a otorgar un porcentaje de ganancias.