​Valdivia y barricadas por Noche Alba: "Es un daño a la institución"

Fue el turno de Jorge Valdivia de alzar la voz y aunque reconoció que no están en un buen momento, no quiso apuntar sus dardos a Aníbal Mosa.

Sobre las protestas por la Noche Alba, el Mago declaró que "es algo lamentable y no queda sólo en Chile, en Sudamérica y en el mundo lo ven. Estoy de acuerdo con que se manifiesten, yo también lo hago, pero es un daño que le hacen a la institución y uno no sabe si son realmente colocolinos, porque de 10 que vienen no todos tienen la camiseta de Colo Colo puesta. Si lo son es lamentable la manera en la que se manifiestan".