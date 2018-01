Repudio por hombre que hace "truco suicida" durante paso de un tren en India

En un video clip sin fecha, Adil Vaid, de 20 años, de Bijbehara, Anantnag, en el estado de Jammu y Cachemira, al norte de la India, se puede ver boca abajo en medio de la vía férrea.

Un tren de color rojo, casi a media milla de distancia, se acerca a él.Pero en lugar de alejarse de la pista, el estudiante universitario se mantuvo firme y no se movió hasta que el tren pasó por encima de él.

Él dejó salir un grito de celebración después del truco a su amigo, Muzamil Qasim, quien grabó el video.

El video provocó indignación en las redes sociales, y los usuarios exigieron una acción estricta contra Vaid para evitar que otros jóvenes se sientan inspirados.

Javed Dar, un galardonado fotoperiodista de Cachemira reaccionó en el video diciendo: "La policía ferroviaria debe identificar a este tipo y aconsejarlo para que no anime a otras personas a hacerlo.

"Esto realmente no tiene sentido. Debería haber pensado en sus padres antes de hacer este truco".Incluso el ex primer ministro del estado, Omar Abdullah, expresó puntos de vista similares de que el joven debería ser aconsejado y despedido con una fuerte advertencia.Abdullah escribió en Twitter: "Hay algo drásticamente mal con este tipo de búsqueda de aventuras. No puedo creer la estupidez de estos jóvenes". Video: AP.