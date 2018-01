​Grammys 2018: Hillary Clinton sorprende al leer polémico libro "Fire and Fury"

Presentó una aparición sorpresa por la ex candidata presidencial demócrata Hillary Clinton y otros leyendo pasajes del libro de Michael Wolff, "Fuego y furia: dentro de la Casa Blanca Trump".

Bruno Mars obtuvo el álbum del año por "24K Magic", el récord del año por la canción principal y la canción del año, compartida con siete coautores, por el éxito número 1, "That's What I Like".

El rapero lógico dirigió una canción llamando la atención a una línea directa de prevención de suicidio, junto con Alessia Cara y Khalid.También habló en contra del racismo, los abusos, el etnocentrismo, la desigualdad y la injusticia. Video: AP.