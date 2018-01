​Afamada modelo fitness de Instagram vive "día de furia" y la bajan de avión

Con más de 11,8 millones de seguidores, Jen Selter en una de las modelos fitness más populares de Instagram. En cada una de sus imágenes, los likes se multiplican y los comentarios que alaban su figura son la constante en sus publicaciones.

Sin embargo, en los últimos días se han viralizado videos de la joven, los cuales no tienen relación con sus fotografías en bikini, ropa deportiva o disfrutando de la naturaleza.

Esto luego que el sábado el vuelo que la trasladaría de Miami a Nueva York sufriera un atraso de dos horas por problemas técnicos. Ante esto, la mujer de 24 años manifestó su molestia por la situación a una auxiliar de vuelo.

Según consigna The NY Post, la discusión entre ambas se tensionó y la azafata le consultó si quería bajarse de la nave. Selter le respondió que si y la tripulante llamó a agentes de la policía e hizo bajar a la modelo, su hermana y a otra pasajera.

"Mi sí fue sarcástico", aseguró la joven en su cuenta de Twitter, subiendo videos de todo el proceso que la dejó abajo del vuelo.

También agradeció a la otra viajera que salió de la nave. "Aquí está el video de una pasajera inocente que decidió irse del avión motivada por el mal trato que nos habían dado a todas", señaló.

"Fue humillante. Me hicieron sentir como una persona terrible y no había hecho nada malo", relató Selter. "El avión no estaba despegando. Le dije que se calmara, pero él tenía algo en mi contra, fue tan asqueroso", agregó.

Finalmente, tras toda la situación que enfrentó, la modelo viajó el día siguiente de vuelta a Nueva York, en un avión de la misma compañía.