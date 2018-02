Aníbal Mosa fue el encargado de entregarle la camiseta 19, la cual tiene un valor simbólico para el futbolista.

César Pinares, que se formó en la cantera alba, usará el 19. “Estoy muy contento por estar acá. Soy feliz, aunque toda la situación de mi fichaje me dejó estresado. Fue mucha la incertidumbre. ¿Por qué no fui a la U? Son decisiones personales. Noté mucho interés de Colo Colo y eso me ayudó a tomar esta decisión”, dijo.