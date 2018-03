¿Estás de acuerdo? Hombre en Perú recibe castigo por golpear a su esposa

"¿Le vas a seguir pegando a tu mujer o no? Te está pegando tu esposa así como le has pegado tú a ella, tú le has dado 21 patadas y la señora te va a dar 21 'pencazos' para que otra vez no le agredes tú a ella".

Es lo que se escucha decir a un hombre que se encuentra observando el castigo, en la escena se aprecia a la mujer con una 'penca', una especie de varilla o látigo, golpeando en los glúteos a su esposo de fondo se escucha una voz diciendo "No se agrede a una mujer, no se pega a una mujer. ¿Por qué tienes que patearle?", el hombre resignado y adolorido recibe el castigo sin protestar.

El video fue celebrado por los usuarios, quienes felicitaron la actuación y la manera de castigar a los hombres golpeadores.