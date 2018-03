Impactante video donde piloto encuentra OVNI es divulgado por Estados Unidos

De acuerdo con El Comercio de Perú, el video fue divulgado en YouTube el 9 de marzo por el portal To the Stars Academy of Arts and Science y fue grabado en la costa este de Estados Unidos en el 2015.

El misterioso objeto fue captado por los pilotos gracias a los sensores infrarrojos del avanzado radar ATFLIR.

En el clip subido a YouTube se aprecia un punto blanco moviéndose a gran velocidad y cómo los sorprendidos pilotos comentan el acontecimiento.