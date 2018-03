Mentiras Verdaderas: Así fue el "humorístico" regreso de Eduardo Fuentes

Tras la salida de Ignacio Franzani del "Mentiras Verdaderas" de La Red, el regreso de Eduardo Fuentes al programa era inminente y, pese a que se demoraron en confirmarlo, su re debut tuvo que esperar aún más, ya que el animador fue diagnosticado con una enfermedad.

Un cáncer hizo que Fuentes tomara la conducción del espacio recién este lunes 12 de marzo, en un capítulo que inició con un monólogo que incluía algunos chistes, como el que lanzó haciendo alusión a Canal 13.

“Hasta hace muy poco tuve que enfrentar un problema que me obligó a cuestionármelo todo. Tuve susto, pero fe en que las cosas mejorarían. Sufrí, lo pasé mal, pero al final lo logré: salí de Canal 13 para llegar a La Red”, dijo, continuando con sus palabras.

“La vida hay que tomársela con humor… Parece que tuve cáncer, pero parece que ya estoy sano”, comentó, para agregar que "esto fue fruto del sistema de salud privado, porque si hubiera ido al público este programa lo estaría animando el fantasma de Pipiripao”.

Pero las bromas no quedaron ahí, ya que también hizo chistes con el tema de los inmigrantes, diciendo que "cuando el doctor me llama y me dice que tengo cáncer, me fui a negro en serio, tanto que los vecinos me fueron a funar, ándate de aquí me decían. Tan negro que Polo Ramírez me hizo una nota para Canal 13 y la aerolínea Law me dio un sobre y me mandó en un avión”.

Para finalizar, las palabras fueron más serias. “Un aplauso para todos aquellos que están en el camino, aguante que se puede”, sentenció.