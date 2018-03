Reino Unido: La muerte de Stephen Hawking deja un "agujero negro" en la ciencia

El físico de renombre mundial tenía 76 años. Las imágenes del archivo capturaron algunos momentos memorables de la vida de Stephen Hawking, incluso en la Royal Society en Londres y en el Starmus Festival en Trondheim, Noruega.

Hawking desafió todas las probabilidades al desarrollar sus teorías más revolucionarias de la física, el espacio y el tiempo después de que fue diagnosticado con ALS (esclerosis lateral amiotrófica), un tipo de enfermedad de la neurona motora en 1962 y se especuló que viviría solo dos años más.

Mejor conocido por sus contribuciones a la cosmología y la teoría del agujero negro, fue el célebre autor de obras tan fundamentales como "Una breve historia del tiempo" y "El universo en una cáscara de nuez", y fue considerado como uno de los científicos más importantes de tiempos modernos desde Albert Einstein.

Después de someterse a una operación de cirugía de garganta en 1985, Hawking perdió lo que había quedado de su voz. En 1986, comenzó a comunicarse a través de un sintetizador de voz electrónico que se convirtió en su marca registrada. Curiosamente, rechazó una oferta para actualizar la voz robótica de un estadounidense a un acento británico que indica que la voz se había convertido en parte de su identidad.

Se casó dos veces y engendró tres hijos con su primera esposa, Jane Wilde.

Su vida y relación con Jane se detallaron en la película británica de 2014 'The Theory of Everything', por la cual el actor Eddie Radmayne ganó un premio de la Academia. Hawking a menudo ha sido retratado en la cultura popular, incluyendo los programas animados Futurama, The Simpsons e incluso se ha presentado como él mismo en la exitosa comedia estadounidense "The Big Bang Theory".

A pesar de sus contribuciones significativas a la ciencia, nunca fue nominado para un Premio Nobel ya que los agujeros negros no encajaban en ninguna categoría del premio. Incluso rechazó un título de caballero por desacuerdos sobre las asignaciones presupuestarias para la ciencia en el Reino Unido.

Un premio, la Medalla Stephen Hawking para la Comunicación de la Ciencia se otorga en su nombre a aquellos que promueven la conciencia pública de la ciencia en el Festival Starmus cada año.

Los últimos destinatarios del premio, el astrofísico estadounidense Neil deGrasse Tyson y los creadores de "The Big Bang Theory" se encontraban entre los que se trasladaron a las redes sociales para expresar su pesar por el paso de la estrella brillante con Tyson diciendo: "Su fallecimiento ha dejado a un intelectual Vacío en su estela. Pero no está vacío. Piénselo como una especie de energía de vacío que impregna la estructura del espacio-tiempo que no puede medir". Video: Ruptly.