La U: Hoyos dice que no le gustan "opiniones externas" en conflicto Bravo-ANFP

El triunfo sobre Vasco da Gama por la Copa Libertadores le dio un nuevo estatus en Universidad de Chile a Ángel Guillermo Hoyos. A pesar de coronarse campeón durante su primer semestre, y de la renovación de contrato hasta diciembre del 2019 que le propuso Azul Azul, el mal rendimiento futbolístico de la U a fines del 2017 e inicios de 2018 provocó que el DT sumara muchas críticas a su desempeño.

"Es un tema delicado. Cuando era seleccionador habían entrenadores que se introducían en la opinión, no me parecía correcto, había un desconocimiento del sobre interior que uno manejaba. Se crean opiniones a través de una mala información y no se transmite lo correcto. Cuando era seleccionador no me gustaban esas opiniones que eran para tratar de ocupar el puesto mío, más que tratar de mejorar el colectivo, simplemente tratar de que no prospere lo que uno generaba. No me gusta hablar por hablar, cuando hablo tengo una opinión y es certera. Como hombre de Selección que fui, no me gustaban las opiniones de afuera, me gustan las cosas directas y no que me manden mensajes. Soy muy respetuoso de las personas que están adentro y valoro todas sus situaciones".