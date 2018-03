Esta es la iniciativa de Google para combatir las "noticias falsas"

La estrategia se llama "Google News Iniciativa y su objetivo principal es llevar periodismo de calidad a sus usuarios, para así comenzar a erradicar la circulación de información falsa en internet. A través de un comunicado, Google explicó su iniciativa reafirmando su intención de apoyar al periodismo veraz.

"Nuestro esfuerzo para ayudar al periodismo a prosperar en la era digital. Esta iniciativa reunirá todo lo que hacemos en colaboración con la industria de las noticias abarcando productos, asociaciones y programas para ayudar a construir un futuro más sólido en el ámbito".

Con esta iniciativa, los usuarios podrán suscribirse de manera más rápida y efectiva a sitios de noticias especializados, con sus respectivas cuentas de Google y así, manejar todo en un solo lugar. Los primeros periódicos incluidos en la iniciativa serán: The New York Times, Financial Times, Le Figaro, The Telegraph y El Reforma.

Google buscará integrar más medios digitales que cumplan con los parámetros necesarios y no difundan información falsa.