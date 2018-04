La Roja: Galdames y Kuscevic revelan entusiasmo por participar en nuevo microciclo

“Estoy contento de estar en este ciclo y aprovechar mi oportunidad. Me pilla en buen momento, pese a que no juego regularmente. Estoy bien, entreno bien y cuando uno debuta en forma profesional, sueña con estar en la Selección… Me tocó estar con Sampaoli de sparring, con Pizzi en la adulta y ahora vuelvo acá”, dijo Pablo Galdames.

En tanto, Benjamín Kuscevic sostuvo que “apenas me dijeron que estaba citado tuve toda la disposición para venir. Trataré de ser una esponja para aprender lo más posible… Acá puedo aportar altura y un buen juego de pie, como lo hicieron en la última gira Maripán y Roco”.