La U: Beausejour aborda entrevero con Pinilla y deja contrato para "revisión"

Jean Beausejour se sinceró y habló de todo, tras el incidente que protagonizó en el Superclásico ante Colo Colo. El lateral izquierdo de Universidad de Chile se abrió a la opción de irse del club por este hecho vergonzoso.

"La gente que realmente me conoce puede entender lo que hice y prefiero guardarlo para mí, y ante el descontento del hincha y el nivel de rechazo, lo acepto porque he sido participe de eso, porque he colaborado bastante sobre todo en el clásico, porque es fundamental, ya que te determina el ánimo", dijo en primer término en una conferencia de prensa realizada en el Centro Deportivo Azul.

"Acepto el rechazo y me hago cargo, ya que le he expuesto a la dirigencia que revise mi contrato y si es necesario que se ponga término a esto, no tengo problemas en dar un paso al costado con costo cero", añadió Beausejour.

En esa línea, aseveró que "cuando digo que no tengo problemas en dar un paso al costado, si lo tengo que hacer es un dolor tremendo, pero si es necesario hacerlo lo voy a hacer, aunque sea hincha y amo este club".

"Cuando uno quiere tomar este tipo de decisiones o le dices a tu empleador que tomes este tipo de decisiones uno pone todo a la balanza y el clásico marca algo con el hincha que es insalvable y por lo mismo, expuse dar un paso al costado", prosiguió.