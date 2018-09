Paredes hace fuerte autocrítica en Colo Colo: "Con el indio no se gana"

Con molestia tomó Esteban Paredes la goleada que sufrió Colo Colo ante Everton en Viña del Mar (4-2) que lo puso cada vez más lejos de la lucha por el Campeonato Nacional 2018. El goleador albo hizo un durísimo análisis de lo ocurrido y aseguró que el Cacique debe cambiar su forma de encarar estos partidos.

En conferencia de prensa, Paredes indicó que "nos dolió mucho esa derrota, no fue un buen partido y se jugó mal. Regalamos un tiempo, quedamos a nueve puntos de la punta y está difícil, complicado y mientras existan opciones vamos a luchar hasta el final".En esa línea, reconoció que "creo que a Everton lo miramos por abajo y no podemos menospreciar a los rivales. Ellos están pelando el descenso, hicieron su partido correcto y nos ganaron bien. Con la camiseta ya no se gana en Colo Colo, eso ya se conversó mirándonos a la cara y se han zanjado muchas cosas en el camarín".