Molestia por infracción de Carabineros sacada a Bomberos durante emergencia

Molestia ha provocado entre los usuarios de las redes sociales la denuncia de voluntarios de bomberos de Graneros, luego que Carabineros multara al conductor del carro bomba por permanecer estacionado en la berma mientras atendían una emergencia.

El parte fue emitido a nombre del superintendente de Bomberos de Graneros, Carlos Ernesto Morales Lagos, a las 23:55 del jueves, mientras los voluntarios ayudaban a las víctimas de un accidente vehicular.

La denuncia llegó a las redes sociales junto con un video del momento y una copia del parte. En su cuenta de Facebook Alexis Zuñiga Farias escribió molesto "Carabineros de la segunda Comisaría de Graneros infraccionan al conductor de una unidad bomberil por no mover la unidad estacionada en la berma para permitir el transito, cabe señalar que personal de bomberos aun atendía la emergencia volcamiento de vehículo con derrame de combustible situación no superada no atendiendo explicaciones".