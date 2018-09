Mourinho y Pogba protagonizan tenso encuentro en práctica del United

Como era de esperarse, la tensión y la crisis en el Manchester United de Mourinho está en su punto más alto luego de la eliminación en la Copa de la Liga a manos del Derby County tras una tensa definición a penales.

Y la máxima tensión que se vive en el United parece ser la disputa entre Paul Pogba y Mou, quienes están divididos hace un tiempo y así quedó de manifiesto en un duro cara a cara entre el técnico portugués y Paul Pogba durante el entrenamiento de este miércoles, que fue captado por las cámaras de Sky Sports.

De acuerdo a las imágenes, el mediocampista francés saluda a uno de los asistentes del cuerpo técnico y es en ese momento cuando el portugués lanza un comentario que claramente deja molesto al campeón del mundo, quien se da vuelta y con una cara de enfado trata de buscar explicaciones.

La causa del conflicto y la quebrada relación es muy larga, pero en el último tiempo se ha visto intensificada por las críticas que ha hecho Pogba al juego de Mourinho y también por los deseos que tiene de partir de Old Trafford, teniendo como objetivo un fichaje en Barcelona. La respuesta del técnico no se hizo esperar y tras los último cuestionamientos que realizó el francés al juego de los Diablos Rojos, donde aseguró que debían atacar más, no dudó en quitarle la segunda capitanía y dejarlo fuera del partido ante el Derby County de Frank Lampard.

"La única verdad es que he decidido que Paul ya no sea más el segundo capitán. No hay más consecuencias, sólo una decisión que puedo tomar como entrenador. La persona que tomó la decisión de quitarle la capitanía es la misma que le convirtió en segundo capitán: yo. He tomado una decisión como entrenador que no tengo que explicar a nadie", remarcó el DT.