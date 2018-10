Así se ve desde el aire la grieta que podría "tragarse" un pueblo en Argentina

Impresionante, así se puede describir los videos tomados por un vecino de Diamante, el barrio argentino que se se encuentra amenazado por una fractura en el terreno que ya se extiende por más de 130 metros, y que están dando que hablar en las redes sociales.

Las imágenes captadas estos últimos días por Matías Azcue, y compartidas a través de su cuenta de Facbook, muestran el riesgo que existe para los vecinos de la zona afectada.

El último video fue realizado el día martes 9, y según el propio autor "a simple vista se observa un mayor desprendimiento".

"Si observan en detalle, unos 300 metros antes de llegar a la grieta, se ven las bases derrumbadas de la antigua escuela 52 que corrió con la misma desgracia hace ya unos 40 años. Si no se realizan trabajos de estabilización, los deslizamientos, derrumbes y grietas seguirán sucediendo con el transcurso de los años", agrega.

Azcue ha compartido tres grabaciones en su cuenta, desde el 6 de octubre, para mostrar como ha evolucionado la fractura de tierra.

Las grabaciones han dejado sin palabras a los habitantes de Argentina y también del extranjero, que ven con temor lo que pueda pasar con los habitantes de la zona."Muy buenas imágenes… gracias x compartirlo…. mucha tristeza y ver tanta basura me preocupa q todavía no se tome conciencia …en los tiempos que corren… creo q no vamos a evolucionar jamas!!!", escribió alguien en los comentarios.

"Que dolor pobre gente mi esposo es diamantino y toda su familia vive allí y dice que siempre se desvarranco lastima que nunca nadie se acordó de esa gente donde están los gobernante dios los guarde y cuide de toda esa familias (sic)", agregó alguien más.