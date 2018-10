Colo Colo: DT Tapia dice que no le complica rumores sobre su salida

Colo Colo ha tenido un mal Campeonato Nacional y a falta de cinco fechas para que finalice el torneo, los albos están sin opciones de pelar el título y a 10 puntos de clasificar a la Copa Libertadores del 2019.

Por lo mismo, el plantel se juramentó ganar los cinco partidos que restan para lograr entrar al torneo donde fueron cuartofinalistas este año y el entrenador, Héctor Tapia, que se juega su futuro, comienza a sentir la presión.Colo Colo visitará a O'Higgins este sábado a las 12:00 horas y el estratega está confiado en poder ganar la primera de las cinco finales que le quedan.

"Hace bastante tiempo que no teníamos una semana completa, nuestro último partido fue con Unión Española donde nos armamos sobre la marcha. Hemos tenido una semana tranquila, con buen ambiente y nivel. Terminamos un ciclo y ahora tenemos un solo torneo donde tenemos un rival difícil, en un recinto difícil, con un rival complicado donde sabemos a lo que juegan", dijo Tapia.

"Hemos hecho un buen trabajo, nos quedan cinco finales y esperamos ratificar el buen ambiente el fin de semana ganando la primera de las cinco finales que tenemos", agregó.

Tapia tiene contrato hasta diciembre en Colo Colo y tras el irregular torneo han surgido varios candidatos para reemplazarlo, situación que no le preocupa al DT.

"El tema de los nombres siempre van a estar en Colo Colo, pero no me preocupa, lo que me preocupa es hacer bien mi trabajo y darle una alegría a nuestra gente", dijo Tapia.

"Es una situación que nos toca vivirla pero no es lo más importante hoy en día y no me complica. Quiero hacer bien mi trabajo y lo que me preocupa es ir a Rancagua, hacer buen fútbol, ser mejor que O'Higgins y el resto, después veremos lo que pasa", añadió el DT. Video: Agencia Uno.