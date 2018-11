Probamos el nuevo Pokémon Let´s Go para Nintendo Switch en Desafío Gameplay

Nuestra periodista Consuelo Rehbein, junto a Juan Cancino, reconocido fan de Nintendo, revisaron de forma inédita este nuevo juego. ¡Es sólo un primer acercamiento! Pronto review.

Nintendo sigue sorprendiendo. Esta vez lo hizo de la mano de "Pokémon Let's Go". Serán dos juegos. Tal como ocurrió hace 20 años con "Pokémon Red" y "Pokémon Blue", hoy los títulos son "Pokémon Let`s Go Pikachu" y "PokémonLet`s Go Eevee".

Ambos para la consola Nintendo Switch.Pero estos dos juegos traen sorpresas extra. La primera de ellas, es que puedes traspasar los Pokémon de tu smartphone. Si, tal y como escuchas, los Pokémon que atrapes con "Pokémon Go" los podrás utilizar en este videojuego de tu consola convertible.

¡Y hay más! Junto a estos dos títulos, llega un control en forma de pokebola que hará tu experiencia más cercana a la realidad de este mundo de monstruos adorables que amamos.

¿Nuestro invitado? Un super fan de Nintendo: Juan Cancino, el "Miyamoto Chileno". Juan suma miles de seguidores en su Instagram, donde muestra su sorprendente colección de figuras, juegos y otros objetos de la gran N.

Si bien su trabajo se relaciona con el mundo de los videojuegos, Juan no trabaja directamente con Nintendo, pero lo lleva siempre en el corazón. Con los años, se ha ganado el cariño de la gente, ya que todos compartimos una misma pasión: los videojuegos y los entrañables personajes de Nintendo.

Acompaña a Juan (@nintendoJC) y a Consuelo (@consuelorehbein) en este primer acercamiento a este increíble título.A continuación, te dejamos el programa "Desafío Gameplay" emitido por Publimetro TV.

¡Y atento! Que pronto tendremos el review a full de este tremendo lanzamiento.