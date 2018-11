Rueda analiza derrota y dice que Costa Rica le dio "dura lección" a la Roja

A la hora del análisis, el estratega de origen colombiano declaró que "nos faltó esa chispa para no jugar a lo que ellos querían que jugáramos. Ellos son fuertes en juego aéreo y Johnny (Herrera) tuvo que hacer muchos saques largos, que no es nuestro fuerte. Fue el pecado que cometimos y no lo jugamos bien".

"Perdimos confianza y a partir de eso, dejamos de jugar bien. Fuimos nobles y El entrenador de la selección chilena, Reinaldo Rueda, no escondió su desazón por la derrota de la ‘Roja’ por 2-3 ante Costa Rica, en compromiso de carácter amistoso jugado en el Estadio El Teniente de Rancagua.

"Perdimos confianza y a partir de eso, dejamos de jugar bien. Fuimos nobles y nos faltó agresividad. Nos dieron una lección dura y nos hicieron ver muy mal", agregó.

En la misma línea de la autocrítica, el otrora seleccionador de Colombia, Ecuador y Honduras señaló que "cometimos muchos errores, quizás fue por la ansiedad. Estos partidos nos hacen reflexionar más. Hay que evaluar bien nombres, la derrota y el mal comportamiento. Regalamos el primer tiempo. Hay que aprender de este juego, pero no perder el equilibrio".

"Nos pusieron a jugar a lo que no sabemos. Por eso Costa Rica nos robó el balón y nos hizo ver mal. No jugamos bien, ellos hicieron un partido muy preciso y eficaz y los dos goles los llenó de confianza debemos recordar los conceptos básicos", añadió.

De cara a lo que viene, pensando además en la renovación, Rueda reconoció que "reemplazar a estos grandes hombres exitosos no es fácil, pero estamos en ese camino. Cada juego es exponernos y rendir al máximo. Algunos jugadores no son titulares en sus equipos y eso se refleja en la selección, a pesar de su esfuerzo por tratar de hacerlo bien".

Consultado por el nivel de Alexis Sánchez, quien pese a anotar se vio en largos pasajes sin chispa y perdido en el ataque, Rueda indicó que "le he estado diciendo que no debe demostrarle nada a nadie, menos a mí. Él es un muy buen jugador, pero no puede resolver un tema colectivo con algo individual. Debe calmarse…El 0-1 precipitó que se llene de ansiedad y no lo veamos en la dimensión que tiene".

Para finalizar, el seleccionador nacional expresó que "el equipo hace un año y un mes que no jugaba de local y veníamos con una carga que es no clasificar a la Copa del Mundo y hoy había que empezar a recuperar. Hacer que los perdonen y comiencen a amarlos otra vez, esa es la ley".