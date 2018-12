UC: Beñat San José destaca a sus jugadores tras la obtención del título

El estratega de origen español llegó a la precordillera en diciembre del año 2017 desde el Bolívar de La Paz, para reemplazar a Mario Salas, y cumplió con creces en su primera temporada en el banco del elenco de la franja. A la hora de referirse a su primer título en el fútbol chileno, el oriundo de San Sebastián declaró que "este trofeo es de los jugadores, solo de ellos. Agradecer además a 'Tati' (Buljubasich) y la directiva que me eligió. Logramos esto con mucho esfuerzo y en un club que sabe manejar las cosas. Hemos estado atentos a cualquier corrección o bajas durante el semestre".

"Hemos sido el equipo más regular y por eso tenemos el trofeo. Todo mi staff es increíble, no puedo quejarme ni dejar a alguien afuera. Hemos probado todo tipo de formas de juego y los jóvenes que han jugado han estado muy bien. Aporta para el club y para Chile", agregó.

En la misma línea, el director técnico de 39 años señaló que "me adapté al equipo, mi deber es sacar el mejor rendimiento de todos, pero yo fui el que se adaptó a un equipo que estaba casi armado. El próximo año tenemos una misión muy grande. Con respecto a los refuerzos no puedo adelantar nada, pero vamos a armar todo con calma".

Quien también celebró con todo en el césped del 'Germán Becker' fue el presidente de Cruzados SADP, Juan Tagle. "Hay que trabajar con el plantel para el próximo año, muchos respondieron de gran manera a pesar de no jugar mucho. Los jugadores jóvenes también respondieron, no tenemos una figura en particular. Es el sello de Universidad Católica jugar con jóvenes y lo cumplió a cabalidad. Nos vamos orgullosos", expresó. "Lo que se hizo hoy es parte de lo mostrado todo el año. Dije que íbamos a ser campeones en Temuco y así fue. El equipo mostró una fortaleza gigante ante la presión cada partido, y eso es mérito de los jugadores y el cuerpo técnico, todos respondieron en momentos clave", agregó.

Respecto al enorme desafío de jugar el 2019 el máximo certamen continental de clubes, Tagle dijo que "ahora tenemos un tremendo desafío con Copa Libertadores el próximo año. Nos enfrentaremos a equipos con presupuestos mucho mayores al nuestro, pero haremos lo posible para llegar con el mejor plantel a pelear ese torneo".