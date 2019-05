Tailandia: conductor queda atrapado al intentar cruzar una autopista sin terminar

Chanwut Tharirutrakhom, de 60 años, decidió probar la nueva carretera mientras se dirigía a su casa en Nakhon Ratchasima, al noreste de Tailandia, el domingo (05/05) por la noche.

El conductor, que no estaba familiarizado con el camino, no redujo la velocidad y trató de cargar sobre el puente, que no sabía que actualmente está cerrado, mientras que los trabajadores colocan losas de concreto.

Estaba a medio camino cuando se dio cuenta de que su auto no podía ir más lejos porque estaba atrapado entre las barras de acero y atrapado en el agujero.

La camioneta estaba en una posición precaria por encima de una caída de 16 pies cuando los trabajadores de la construcción se apresuraron a salvar al hombre del auto dañado.

Llamaron a la ambulancia cuando vieron que el brazo izquierdo de Chanwut sangraba por varios rasguños.

Chanwut, quien ahora se está recuperando en el hospital Sikiew, dijo que no sabía que el puente no había terminado de construirse y culpó a la falta de señales de advertencia en la carretera.

Él dijo: "No vi ninguna señal que dijera que el puente está cerrado, así que conduje hasta allí. Me pareció terminado hasta que vi muchas barras de acero oxidadas en la carretera. Hice lo mejor que pude para evitar los barrotes, pero mi auto finalmente se atascó entre ellos y casi me caí del puente".

La policía del distrito de Sikiew se contactó con la compañía de construcción y dijo que deberían ser responsables de los honorarios médicos de Chanwut. Dijeron que creían que la declaración del conductor era cierta.

Un portavoz de la policía dijo: "Ahora hemos ordenado a los trabajadores que pongan una señal de construcción y barreras de concreto antes de la entrada de la carretera para evitar que esto vuelva a suceder". Video: AP.