Arias explica salida de titularidad de Johnny en la U: "El equipo lo necesita"

Respecto a la determinación de sacar al meta del once para el choque con los ‘piratas’, el estratega de origen uruguayo declaró con firmeza en el CDA que "yo no le pido permiso a nadie para poner o sacar a un jugador del equipo. No tengo por qué dar explicaciones por sacar a Herrera".

De esta manera, el otrora técnico de Santiago Wanderers descartó que desde la dirigencia de Azul Azul hayan pedido sacar al oriundo de Angol de la titularidad. "Siempre el jugador sabe antes que cualquier persona la decisión y la saben por mí", aclaró Arias.

Además, el DT del elenco colegial no escondió su molestia luego de conocerse a mitad de semana que el capitán del primer equipo de la ‘U’ salía de la titularidad ante la escuadra que dirige Patricio Graff.

“No sé por quién se enteran tan rápido de las cosas y me molesta. Como cuerpo técnico sabemos las decisiones, quién va a jugar y quién no. Creo saber por quién se enteran (los medios) tan rápido de las cosas”, apuntó.

“Mi confianza en las personas que entregan información afuera ya no existe, tengo definidos los pasos a dar para que no se vuelvan a filtrar noticias. No estoy molesto con el plantel ni mis jugadores. Mi confianza en quienes creo que filtraron esto ya no existe”, añadió.

Tras filtrarse la salida del golero para el cruce con los coquimbanos, Herrera declaró el jueves que "es un momento difícil del club y hay que apoyar desde donde uno esté. A veces te toca jugar y en otras no. Son cosas que pasan, no me tocará estar y hay que asumir".

“Nosotros por norma, el cuerpo técnico no damos información aunque la tengamos. No voy a referirme a las declaraciones de Johnny, él estuvo bien, no había que decir nada. Pero mis jugadores siempre son los primeros en enterarse de mis decisiones”, finalizó el entrenador.

Ahora, la incógnita es saber si el portero de 38 años será suplente o ni siquiera estará en la convocatoria. Surge incluso la duda si Herrera estará en el superclásico del 18 de mayo en el Estadio Nacional, por la fecha 13 del torneo nacional.