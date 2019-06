Copa América: Rueda deja en duda presencia de Vidal para choque con Ecuador

El entrenador de la selección chilena, Reinaldo Rueda, no quiso confirmar la presencia del mediocampista Arturo Vidal para el compromiso de este viernes ante Ecuador, en Salvador de Bahía, por la segunda jornada del Grupo C de la Copa América 2019.

El jugador del FC Barcelona encendió las alarmas a 24 horas del partido con el ‘Tri’ de Hernán ‘Bolillo’ Gómez al no entrenar a la par de sus compañeros.

Recordar que el ‘Rey Arturo’ abandonó el pasado lunes con molestias musculares y a los 77 minutos el campo en la goleada del bicampeón de América por 4-0 sobre Japón, en el Estadio Morumbí de Sao Paulo.

Incluso, el estratega de origen colombiano tampoco ratificó la presencia desde el primer minuto del arquero Gabriel Arias y el extremo derecho José Pedro Fuenzalida, quien están con algunas molestias físicas. "Después de estos juegos intensos, quedan traumatismos normales, están en proceso de rehabilitación. Es cuestión de horas y mañana se les evaluará para ver cómo responden para el juego de mañana. No hay mejor médico que el mismo paciente, esperemos que respondan mañana", declaró en rueda de prensa.

"Ninguno está descartado totalmente, aspiro a que reaccionen bien. Solo es cosa de evaluar y no correr riesgos. Por eso son 23 jugadores, hay que colocar a los que mejor estén", complementó.

Por otro lado, Rueda manifestó que lo ideal para el cruce con Ecuador es mantener el once que goleó a Japón en el estreno. "La idea es seguir, ojalá se pueda repetir el equipo, encontrar un once titular no es fácil. La estrategia será diferente, porque es un rival distinto", dijo.

"No será muy drástico el cambio con el partido de Japón, aunque el rival es distinto, con otra madurez, otra experiencia. El promedio de edad de Japón era muy bajo, con tres o cuatro referentes. Su juego era rápido y vertical y en Ecuador también son veloces, pero tienen varios jugadores de experiencia", añadió.

Ante su situación en Chile, el otrora seleccionador de Ecuador expresó que "por fortuna el grupo está muy convencido, es muy noble y receptivo en el trabajo, viene con una gran cultura de entrenamiento y he hecho el reconocimiento de mis antecesores, y da gusto trabajar con ellos, porque es un equipo al que hay que regularle la intensidad en los entrenamientos, por el ímpetu e intensidad. Y todo lo que hay alrededor es normal, cuando existe el deseo y la motivación de seguir siendo el mejor, todo lo que significa el estatus de los últimos diez años de Chile, y es la gran exigencia para este cuerpo técnico y el grupo de jugadores".

Por último, Rueda hizo un paralelo entre los rivales de mañana en el Arena Fonte Nova de Salvador de Bahía. "Ecuador y Chile están viviendo una situación similar. No clasificaron al Mundial de Rusia. En la medida de que haya respeto, paciencia y convicción, el resultado va a ser el mejor. Lo de Uruguay es un ejemplo, el ‘Maestro’ Tabárez batió todos los récords porque nadie es capaz de sentarse en el banco de una selección más de cuatro años", sentenció.