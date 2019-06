Copa América: Reinaldo Rueda deja en duda presencia de Alexis ante Uruguay

El entrenador de la selección chilena, Reinaldo Rueda, no quiso confirmar este domingo la presencia en la titularidad del delantero Alexis Sánchez para el importante cruce con Uruguay, en el cierre del Grupo C de la Copa América de Brasil.

Consultado por el estado del tocopillano, el estratega de origen colombiano declaró que “lo de Alexis es lo más delicado y hay que esperar a lo que determine el médico, aunque hoy se veía positivo (…) Hay que ver cómo reacciona en la práctica, a qué exigencia puede someterse y también lo que siente el jugador. Hay que tener en cuenta también las instancias que vienen y no malograr una buena rehabilitación".

“Veremos lo que determina el médico. Yo no sé si Dios mañana me presta la vida, el fútbol es hoy y no puedo jugar otro partido sin haber jugado este. Si los jugadores están comprometidos, vamos a considerar todo", complementó.

Además, el oriundo de Cali no quiso dar el nombre del reemplazante de Alexis, si éste no puede salir de entrada. "No me gusta la palabra reemplazo, quizá la palabra alternativa. No diría nombres para no generar falsas expectativas. No es lo mismo iniciar que entrar después en un partido”, apuntó.

Respecto al rival, que está en la obligación de ganar en el objetivo de ganar el grupo, el técnico de la ‘Roja’ señaló que “son un ejemplo para el mundo. Son competitivos, tiene un gran nivel de selección con pocos habitantes y para mí siempre ha sido el firme candidato para la Copa América".

En cuanto a la peligrosa dupla ofensiva de Edinson Cavani con Luis Suárez, el otrora seleccionador de Ecuador y Honduras indicó que "he visto la evolución, tienen un complemento ideal. Es de los delanteros que saben para qué es el arco. Tienen características diferentes y buen olfato de gol. Poseen gran solidaridad y su virtud es que finalizan bien las jugadas".

Lo del juego aéreo de Uruguay también fue un tema que tocó el DT colombiano. “Sabemos que es una de las bondades de Uruguay, son agresivos y debemos hacer un juego inteligente para minimizar ese factor y no hacer faltas que propicien eso", expresó.

Tiene claro Rueda que el objetivo del ‘Equipo de Todos’ no es salir a especular, sino que ir por un buen resultado para ganar el grupo. "Se lo ha ganado la selección, Chile marcó diferencia y Chile se merece eso. Quizá lo del rival habría que estar preparados para cualquier rival. No se puede subvalorar al que salió segundo o tercero. Si somos primeros es beneficioso por el descanso que tendremos", dijo.

Por último, el seleccionador nacional destacó al defensor Gonzalo Jara y al extremo José Pedro Fuenzalida. Sobre el zaguero declaró que "es un reconocimiento muy grande, trabaja mejor que los juveniles o los jóvenes del primer equipo. Está con un gran profesionalismo e intensidad que le hemos tenido que regular. Se está exigiendo al 500 por ciento. Es una buena alternativa".

Sobre el ‘Chapa’, Rueda dijo que "hizo un semestre espectacular, es influyente en el grupo. Hay muchas virtudes que consideré y le planteé. Es muy sensato, me dijo que había que darle oportunidad a los más jóvenes. Hoy lo estamos disfrutando".