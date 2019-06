Australia: Jueza niega libertad provisional a exagente de Pinochet Adriana Rivas

Un tribunal de Sidney rechazó el jueves conceder la libertad provisional a Adriana Rivas, una exagente del dictador chileno Augusto Pinochet detenida en Australia.

La juez Margaret Quinn determinó que los factores presentados por Rivas no son suficientes para concederle la libertad provisional hasta que se celebre el proceso sobre su extradición a Chile.

Adriana Navarro, abogada de los familiares de las víctimas, dijo que la jueza “ha decidido no conceder la libertad condicional a Adriana Rivas hasta la sesión de extradición” ya que “es una agente muy experimentada de la DINA, de la Inteligencia, ha sido entrenada, solía hacer servicios de vigilancia en su día a día, y no hay razón por la que no se fugaría si se le concede la extradición”.

Rivas, de 66 años de edad, lleva viviendo en Australia más de 30 años, donde trabajaba como niñera y limpiadora. La que fuera exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), es requerida por la justicia chilena para juzgarla por el secuestro agravado de siete personas, en relación con unos hechos que ocurrieron hace más de cuatro décadas durante la dictadura de Pinochet. Video: Ruptly.