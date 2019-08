La U: Rodríguez admite culpa de los jugadores tras salida de Alfredo Arias

Matías Rodríguez, defensa de Universidad de Chile, lamentó la partida del entrenador Alfredo Arias y fue más allá con total honestidad, porque culpó al plantel del despido del técnico uruguayo que dejó a la U en zona de descenso en el Campeonato Nacional 2019.

En conferencia de prensa, el argentino señaló que "lamentar la salida de Alfredo, nos dio mucha pena, trabajaba mucho acá adentro, pero los resultados no lo acompañaron. No encuentro la respuesta para decir porqué jugábamos mal. Entrenábamos al máximo y que no resulten las cosas nos pone mal. Se fue un cuerpo técnico que era muy bueno".

Sobre la llegada de Hernán Caputto como interino, Rodríguez indicó que "ojalá nos acoplemos al cuerpo técnico como ellos a nosotros. Le vamos a dar en el gusto al cuerpo técnico en lo que decidan. Deseo de todo corazón que les vaya bien, porque nos iría bien a todos".

Y volviendo al tema Arias, el lateral fue muy honesto: "Los jugadores tenemos la culpa de que se vaya otro técnico, porque no nos salen las cosas. Siempre toca que caiga una cabeza en estas instancias, en esta oportunidad le tocó a Alfredo. No nos gusta que se cambie de técnico en tan poco tiempo, pero tenemos que agachar la cabeza y esforzarnos el doble".

"Estamos en deuda con nosotros mismos y la gente, tenemos que hacernos fuertes como local. Esperemos que el sábado empiece la buena racha. Tenemos que sumar, no hay otra respuesta, no nos sirve otra cosa. Tenemos que hacer lo nuestro y no mirar los otros partidos, no sirve de nada que se den otros resultados y nosotros no sumemos", expresó.

Por último, sobre Deportes Antofagasta dijo que "es un partido clave. Es muy importante ganar en nuestra casa. Son todas finales, hay varios partidos que no podemos ganar en nuestra casa. Sabemos por dónde podemos dañar a Antofagasta, va a ser un partido durísimo".