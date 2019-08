La U: Camilo Moya saca la cara por la cantera azul y dice que anhela titularidad

El volante Camilo Moya celebró con todo la victoria de Universidad de Chile el pasado sábado frente a Deportes Antofagasta, considerando la importancia que significó esto para salir de la zona de descenso directo del Campeonato Nacional y de paso hundir aún más a un rival que se encuentra peleando por la misma tarea.

Además, el mediocampista sacó la voz este martes por la cantera universitaria y aseguró en conferencia de prensa que quiere hacerse conocido como jugador de la U antes de salir a otro equipo nuevo.

"Nos hizo sentir bien el triunfo, se nota un equipo aliviado, buscábamos hace mucho el triunfo y se nos dieron los tres puntos y feliz por eso y las oportunidades personales. Se me ha dado con tres técnicos, que me han ratificado y eso es porque uno trabaja para ganarse las oportunidades, y creo que me pilló bien parado el momento", aseguró el volante.

"Quiero ganarme una camiseta de titular, jugar mucho tiempo en la U y ya después pensar en irme, quiero hacerme un nombre en la U, que me reconozcan que jugar ahí y de ahí partir a otro equipo más grande", agregó.

Por otra parte, Moya dijo que no le molestaría a nadie la llegada del volante uruguayo Leonardo Fernández y además aprovechó de anticipar el duelo contra Unión La Calera.

"Bienvenido sea el que llegue, siento que no bloquea a nadie porque creo que uno va entrenando y va haciendo las cosas bien y ya después de eso se van dando las oportunidades. No bloquea a nadie, cada uno se va preparando para las cosas y si llega bien", manifestó Moya.

En esa línea, el ex San Luis de Quillota indicó que "todos sabemos lo que juega La Calera, es un equipo que intenta jugar mucho y tiene buen técnico y están arriba en la tabla, pero el triunfo a nosotros nos vuelve más fuertes y vamos a ir por los tres puntos allá".

La U visitará a los caleranos este domingo 18 de julio (12:30 horas) en el estadio Nicolás Chahuan y por la 18º fecha del Campeonato Nacional 2019.