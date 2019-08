Reintroducen 4 huemules a su habitat natural en la reserva de Huilo Huilo

Este fin de semana, en el marco del Día Internacional del Huemul-5 de agosto-, fueron reintroducidos dos de estos mamíferos a un hábitat protegida en la reserva Ecológica Huilo Huilo, elevando el total de huemules en peligro de extinción que regresan a la vida silvestre, en esta área de conservación en la región de Los Ríos.

El huemul figura en el escudo nacional desde el año 1834. Sin embargo, son pocos los habitantes del país que los han visto. El cérvido más austral del planeta ha estado a expensas de la caza indiscriminada, ataques de perros y pumas, enfermedades y daño de su hábitat, que han puesto en peligro su existencia.

Es por ello que nacen iniciativas como "Proyecto Huemul" que promete proteger la fauna y la flora; en especial de los huemules, que advierten podrían ser menos de mil entre Chile y Argentina.

El programa nació en el año 2005, cuando llegó a la fundación una pareja de estos animales provenientes de Aysén, que permanecieron en un área de reproducción controlada.

En 2016, se reinsertaron los primeros cinco machos, con el objetivo de lograr la reintroducción del huemul en la zona, mediante la metodología de Soft-Releaze, liberación al medio silvestre con bajo nivel de estrés.

En esta oportunidad, agosto 2019, fueron liberados 2 ejemplares, un macho y una hembra. El objetivo es que a futuro esta especie vuelva a habitar en la Región de los Ríos, tanto en esta Reserva como en las zonas geográficas aledañas.

Desde Agencia Uno pudimos constatar parte del proceso de liberación y, al día siguiente, cómo se desenvolvían en su hábitat. "Es un hito súper importante porque después de 30 años desde que desapareciera el huemul, hoy día puede vivir en vida silvestre como lo hizo tanto tiempo atrás”, aseguró Rodolfo Cortéz ,director Ejecutivo de la Fundación Huilo Huilo.

Cortéz insistió en que este no es un proyecto turístico, es que las personas se hagan partícipes del proceso que "trabajen, promuevan e incluso se desarrollen en torno a la conservación".

"Lo que hay que hacer es que todos trabajemos por proteger esos lugares…Tiene que haber un desarrollo común, un trabajo conjunto, eso es un poco o que estamos haciendo acá. Una conservación unida a la comunidad y generando un desarrollo de turismo sustentable que permita financiar y apoyar estos proyectos”, enfatizó.

La iniciativa, cuenta con el apoyo de la industria privada, quienes han establecido alianzas para fomentar este tipo de programas, como es el caso de Latam Airlines, que promueve la participación y la conservación de las especies, a través de la iniciativa "Cuido mi destino".

A pesar de la ayuda privada, y de contar con el apoyo del Ejército o la CONAF, los conservacionistas advierten que es necesario un mayor interés por parte del Estado para preservar la existencia del huemul y otras tantas en peligro de extinción en la zona.

Fernando Vidal, director del departamento de Vida Silvestre de la Fundación Huilo Huilo, aseguró que la cantidad de mamíferos actual-1500-, no son reales. Pidió al Gobierno tomar medidas urgentes. "Los números bajan, aún cuando traten de inflarlo", advirtió.

“Hay una sospecha fundada de los que trabajamos aquí, de que no son 1500, pero no sabemos cuanto son. Aunque sean 1500 o 2000, el número es estrictamente bajo. Es demasiado bajo y es una situación de riesgo y desmedro”, aseveró.

En particular, solicitan colaboración para obtener nuevas parejas reproductivas, con una carga genética distinta, y así aumentar la cantidad de ejemplares. “Poder acceder a una nueva genética nos vas permitir que los animales tengan una mejor condición, una mejor capacidad reproductiva… Necesitamos tener animales que no provengan del mismo lugar del que llegaron estos, y si provienen del mismo lugar que no tengan la misma carga genética”, explicó Vidal.

Por otra parte, demandan un endurecimiento en las leyes para la protección de las especies. Según Eduardo Bagri, jefe de guardaparques de Huilo Huilo, hay muchos vacíos, “donde no se contemplan apoyos económicos, ni postulación a muchos fondos de protección”.

“Lo ideal es que fuera una prioridad para el Estado proteger y promover los proyectos de conservación y protección del patrimonio natural…Si se le da un realce, las personas comienzan a proteger los ecosistemas y tendríamos una forma más amigable de vivir en este país que tenemos”, señaló.

Frente a las demandas, el subsecretario del Medio Ambiente, Felipe Riesco, aseguró que por parte del Gobierno se harán “cargo del llamado que le hicieron”.

“El Gobierno del Presidente Piñera está disponible para ayudar en la reinserción del huemul en distitas regiones. Ahora estamos partiendo con la región de Los Ríos, pero ojalá podamos insertarlo en toda la cordillera", afirmó.

“Vamos a poner los recursos humanos, la expertiz que tengamos y los recursos económicos que sean necesarios para eso”, enfatizó.

Sobre el apoyo para la reintroducción de nuevas parejas con carga genética, Riesco señaló que están “trabajando en eso. Hay que hacer un trabajo importante con las comunidades de la zona, porque las comunidades no quieren que les saquen sus huemules porque temen el mal uso”, añadió.

Por último, informó que están trabajando en un proyecto de ley para la creación de servicio, diversidad y áreas protegidas. Hizo un llamado a los legisladores para aprobar la iniciativa.