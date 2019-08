Caputto y su estadía en la U: "Disfruto el estar acá y conducir a grandes jugadores"

El entrenador de Universidad de Chile, Hernán Caputto, aseguró este viernes sentirse totalmente empoderado como técnico del primer equipo del cuadro azul y comentó el inminente fichaje del mediocampista uruguayo Leonardo Fernández.

El ex técnico de la selección chilena Sub 17 se estrenó en el banco del elenco colegial el pasado fin de semana, con un triunfo por la cuenta mínima sobre Deportes Antofagasta. Este resultado le permitió a la ‘U’ dejar la zona de descenso en la tabla de posiciones.

Respecto a su status en el cuadro azul, el otrora arquero declaró en rueda de prensa que “me siento el entrenador de Universidad de Chile. Lo he dicho esta semana, y no debe haber un resultado de por medio. Ya se conversó con los directivos y esperamos el partido del fin de semana porque queremos ponemos el foco real ahí y no en el futuro. Lógicamente disfruto el estar acá y me encanta poder conducir a estos grandes jugadores, y mi labor es sacarle el mayor rendimiento para este partido".

"Cuando asumes un desafío y lo tienes claro, hay tranquilidad y a mí y a mi cuerpo técnico nos tienen tranquilos las decisiones que hemos tomado", complementó.

En la misma línea, Caputto indicó que "hoy las cosas están así, se pensaron y todos lo vemos así, los dirigentes, nosotros y los jugadores, y por eso estamos enfocados en sacar adelante este partido. Nos ponemos metas cortas y enfocamos toda nuestra energía y capacidad en eso".

Por otro lado, el estratega del elenco colegial habló del eventual arribo del volante uruguayo Leonardo Fernández.

Caputto afirmó conocerlo al enfrentarlo cuando dirigía a la ‘Roja’ Sub 17. "Por el hecho de estar mucho tiempo en selección, me tocó enfrentarlo en una sub 17 en un torneo en Paraguay, después estuvo en la sub 20. Tiene muy buena pegada y es muy bueno en la pelota detenida", apuntó.

Por último, el técnico del ‘Romántico Viajero’ fue claro en señalar que Johnny Herrera tiene las puertas abiertas a la titularidad del cuadro azul. En la actualidad, el estelar es el argentino-chileno Fernando de Paul.

"Acá tengo cuatro arqueros, están Gonzalo (Collao), Fernando, Johnny y Cristóbal Campos. No los pongo en la misma línea, pero son los cuatro arqueros del club. Lo he conversado con Johnny, que para mí es un referente y un excelente arquero. Hoy está jugando Fernando, pero eso no quiere decir que Johnny no pueda tener la oportunidad, porque lo está haciendo de manera increíble en los entrenamientos", sentenció.