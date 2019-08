Mario Salas y récord de Paredes: "Está más preocupado de ganar a Cobresal que del gol"

El entrenador de Colo Colo, Mario Salas, aclaró este jueves que el delantero y capitán de los albos, Esteban Paredes, está más preocupado de dejar los tres puntos en casa ante Cobresal que del gol que lo convertiría en el máximo goleador histórico del fútbol chileno.

El Tanque tiene claro que la urgencia en el elenco popular es sumar puntos para mantener o acortar la distancia con el líder Universidad Católica, que hoy es de 10 puntos en la tabla.

Consultado por una jornada que puede ser histórica para el club y para el ‘7’ del ‘Cacique’, de marcar frente a los de El Salvador, Salas declaró que "estamos esperando el momento, pero Esteban nos marca el camino a seguir, porque la verdad es que él está más preocupado de ganar el partido que del gol que puede hacer".

"Él nos transmite cuál tiene que ser el rumbo. El domingo, sin duda que en sus objetivos estará, como siempre, desde que se inició en esto, hacer goles. Por lo tanto, debería caer en algún momento ese gol, pero para Esteban y nosotros lo principal es ganar el encuentro. Buscamos el escenario ideal y parte por ganar el encuentro, el foco tiene que estar en eso", complementó.

Respecto a la posibilidad de sumar un refuerzo por la lesión del defensor argentino Matías Zaldivia, el Comandante dijo que "estamos en el limbo. Es un aspecto legal que debe ser aprobado por la ANFP y nos tiene que permitir saber cuáles son las normas para traer ese jugador (…) son muchos los factores que influyen en la decisión, pero tendríamos que salir a buscar alguien, sin duda".

Por otro lado, Salas no se ve por el momento cambiar su manera de enfrentar los partidos. "Me importa cómo se hacen las cosas y siento que si estoy más cerca de hacer las cosas como las planteamos y trabajamos, lógicamente estaremos más cerca de ganar", dijo.

“No me veo tratando que mis equipos jueguen al contraataque, eso sería transar, no me veo defendiendo sin presionar, eso sería renunciar", añadió.

En cuanto a si existe alguna incomodidad en Pablo Mouche, que en los últimos partidos no ha sido titular en su esquema, Salas señaló que el argentino "es uno de los mejores refuerzos de este campeonato, seguirá siendo un gran jugador, pero no deja de serlo porque juegue o no; son decisiones técnicas que he tomado".

Por último, el otrora DT de la UC y Sporting Cristal no descarta solicitar la postergación de los cruces por cuartos de final de la Copa Chile, debido a la presencia de piezas importantes del plantel en la Roja para los amistosos ante Argentina (5 de septiembre) y Honduras (10). "Si se extiende esa cantidad vamos a evaluar qué hacemos, pero confío en el plantel que tenemos", sentenció.