Diputados Pepe Auth y Jaime Naranjo vivieron tenso momento durante sesión de Cámara

Un tenso momento se vivió durante en el Congreso entre los diputados Jaime Naranjo y Pepe Auth, debido que este último respondió a la solicitud de renuncia a la mesa de la Cámara luego que manifestara su rechazo a la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos.

Durante la sesión de este jueves, Auth afirmó que “no voy a renunciar a la vicepresidencia de la Cámara” ya que “no tengo razones para hacerlo”.

No obstante, aclaró que “si los compañeros presentan la censura y esta resulta favorable, no me presentare a la reelección”.

Sobre su voto en rechazo a la acusación constitucional presentada contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, sostuvo que “mi decisión respondió a una convicción, que se puede compartir o disentir, pero no negar el derecho a tenerla”.

Asimismo, pidió “tolerancia y respeto por mis convicciones”, agregando que “jamás faltaré el respeto a sus decisiones, por descabelladas que parezcan”.