Esteban Paredes fue homenajeado con una estrella por la ANFP

Esteban Paredes sigue recibiendo reconocimientos tras convertirse en el máximo goleador de la historia del fútbol chileno de Primera División.

El goleador fue homenajeado este miércoles por la ANFP en la sede de Quilín al estilo Hollywood, ya que el delantero de Colo Colo abrió el denominado "Paseo de las Estrellas" de nuestro balompié con una estrella que quedó inmortalizada.

"Quiero agradecer al presidente de la ANFP, de Colo Colo, Aníbal Mosa, Marcelo Espina y Harold Mayne-Nicholls que están acá, es algo muy emotivo todo lo que he vivido estos días, todavía no le tomo el peso a ser el goleador histórico y el cariño de la gente siempre ha estado", dijo Paredes.

En esa línea, indicó que "me han felicitado de varios equipos, el fútbol tiene que ser transversal para mantener el espíritu del fútbol. Mi carrera sigue, no termina acá, me levanto con las mismas ganas para seguir día tras día para superar los objetivos y barreras que se interponen. La tarea sigue, está intacta y vamos a seguir haciendo goles".

Sobre lo que viene de aquí a fin de año, el delantero aseguró que en Colo Colo "el objetivo como plantel y equipo es alcanzar la Copa Libertadores. Después si hago goles o no se verá. Los récord son para romperlos y el objetivo es clasificar a la Libertadores".

En el caso de su marca, Paredes reconoció que "nos sacamos un gran peso de encima (al batir el récord de Chamaco Valdés), uno siempre estaba pensando en el gol, en el 216 que podía llegar. Era una presión extra y ahora debemos pensar en el Campeonato y la Copa Chile".

Y acerca de su futuro, el Tanque volvió a comentar que "a fin de año voy a pensar que va a pasar con mi futuro, pero me gustaría seguir ligado al club en lo que viene, que es mi casa".

Finalmente, de la reacción de Mario Salas en el Superclásico, por la cual fue citado de oficio al Tribunal de Disciplina, estableció que "es difícil, complicado estar en la cabeza de Mario. Si bien se saca un peso enorme, una rabia de encima, pero somos gente adulta. Se conversó con Mario y está dispuesto a pedir las disculpas necesarias, ya que todos nos equivocamos".