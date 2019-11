Piñera en graduación de nuevos PDI: "Estamos ante un enemigo poderoso e implacable"

El Presidente Sebastián Piñera reiteró que estamos ante un "enemigo poderoso e implacable" este jueves, durante una ceremonia de graduación de 260 nuevos detectives de la Policía de Investigaciones (PDI), luego de finalizar su proceso de formación como aspirantes a oficial policial profesional de línea de manera anticipada.

En el acto, el Mandatario aseguró que actualmente estamos enfrentando a "un enemigo que actúa con una planificación profesional y con una maldad sin límites" en relación a los hechos de violencia que se registran desde el 18 de octubre pasado.

El Jefe de Estado indicó que "estamos viviendo tiempos muy difíciles y, por eso, la sociedad chilena necesita más que nunca los servicios de nuestras Fuerzas de Orden y Seguridad, la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile".

"Por esa razón, quiero que tengamos conciencia porque aquí no hay que dar espacio ni a la tibieza ni la ambigüedad ni mucho menos a la debilidad; estamos enfrentando a un enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada ni a nadie, que no respeta la vida de los seres humanos, que no respeta a nuestros Héroes como lo vimos con la degradación y ofensa a la estatua de Arturo Prat, que no respeta nuestras infraestructuras más básicas y que sirven a millones de chilenos como el Metro o como nuestros hospitales. Un enemigo que actúa con una planificación profesional y con una maldad sin límites", insistió.