Gerente de la ANFP analiza escenarios tras suspensión anticipada del Torneo

El gerente de Ligas Profesionales de la ANFP, Rodrigo Robles, explicó las resoluciones del Consejo de Presidentes realizado este viernes, instancia en donde se determinó que Santiago Wanderers no ascenderá a la Primera División, pese a ser el puntero de la Primera B, caso similar a San Marcos de Arica, que acabó como líder en la Liguilla de la Segunda División y sin recompensa.

Esta medida implicaría que Universidad Católica se coronó oficialmente como campeón de la temporada, obteniendo un inédito bicamepeonato en torneos largos.

No obstante, la medida no dejó conforme a todos, ya que se estaría imponiendo la opción de que no se registren ascensos ni descensos, pese a la constante negativa de Santiago Wanderers, líder de la segunda categoría.

Según informó Radio Cooperativa, quienes votaron en contra del fin de la temporada fueron precisamente la “UC”, los “caturros” y Unión Española, mientras que Santiago Morning se abstuvo.

Ahora los timoneles de los clubes profesionales deben discutir el formato que tendrá el torneo durante la temporada 2020, en donde una de las opciones era la llamada “superliga” de 32 equipos.

Además, otro punto a resolver es el cuarto cupo a Copa Libertadores o “Chile 4”, que corresponde al ganador de la Copa Chile, que no se seguirá disputando.