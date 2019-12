Energía popular: El nuevo plan de Recoleta para que sus vecinos vulnerables paguen $0 en sus cuentas de luz eléctrica

Primero las farmacias, luego las librerías, después las ópticas y también las universidades abiertas. Poco tiempo pasó para que Recoleta pusiera sus ojos en un nuevo y ambicioso proyecto, que busca, esta vez, eliminar de frentón uno de los gastos que significan un mayor esfuerzo para las familias más vulnerables: la cuenta de la luz.

La iniciativa se llama "Energía popular". Su fin es aprovechar el potencial de la energía fotovoltaica para que un grupo de 43 vecinos pertenecientes al proyecto piloto paguen literalmente $0 en la boleta eléctrica. Y de ahí en adelante, expandirse mucho más.

Pero, ¿cómo lo lograrán? "Vamos a instalar un sistema fotovoltaico que va a generar, con batería incluida, mucho más energía de lo que los vecinos requieren. Le van a entregar energía a la red y nos permitirá hacer que la gente pueda vivir sin pagar electricidad", explica el alcalde Daniel Jadue.

En una primera etapa se prefirió a vecinos jubilados. En las últimas semanas, ya son 6 hogares que tienen el sistema plenamente operativo, y que se basa en a lo menos 5 paneles fotovoltaicos de 400 watts cada uno, y un inversor que permite que la energía generada alimente al hogar y el excedente reingrese a la red eléctrica convencional.

En camino desde China, por barco, vienen además las baterías, pensadas para instalarse en hogares de vecinos electrodependientes, y que podrán disfrutar de 4.500 watts/hora sin problemas durante la noche o ante un corte de luz inesperado.

"Si la comuna requiere generar energía para ayudar a la gente con sus cuentas, necesita terrenos donde generarla, y acá no hay donde. ¿Qué hacemos? vamos donde los vecinos y les decimos: "usted me presta su techo y a cambio le permito que usted no pague electricidad nunca más"", explica el jefe comunal.

Cada hogar beneficiado posee la energía suficiente para tener su refrigerador, televisores, lavadoras y hervidores encendidos. Eso durante el día, pero, a pesar de que en la noche los hogares sí consumen luz de la red convencional, porque los paneles ya no reciben luz solar, la cuenta igualmente es $0.

¿Cómo? "(La municipalidad) se queda con la titularidad del empalme y el medidor. Por tanto, lo que el vecino inyecte a la red, el municipio se lo va a descontar de la cuenta de luz pública".