Américo y su polémica en Arica: "Me han insultado, descalificado y tratado incluso, de peruano"

Les comparto este mensaje con humildad, sin libreto, con mucho corazón y sentimiento… esperando seamos más justos. Parte diciendo el cantante Américo en un vídeo de casi 13 minutos que compartió en su cuenta @americooficial y en el que asegura lo hizo sin libreto y de corazón, sobre todo, porque cree que su intención fue mal interpretada.

“Mi intención era empatizar, era de hecho colaborar con lo que ahí estaba sucediendo y no solamente esa mañana, sino los tres días de carnaval, habían manifestantes y me parece perfecto que haya una constancia, consecuencia, en cuanto al estallido, en cuanto a las solicitudes sociales de las cuales todos somos parte”, asegura en sus palabras,

Además agregó que no dimensionó la tremenda respuesta que tuvo ayer la viralización del vídeo de su presentación, donde increpa a parte del público “No me creo ni me siento importante, ni sabía la repercusión que iba a tener, pero si sé el poder que tiene un micrófono en el escenario y por supuesto no dije las palabras precisas.

Y sobre, la frase en específico que lanzó a uno de los asistentes al show de cierre del Carnaval de Arica explicó que “lo ocurrido con los dedos y la espuma y los dedos que se los mande a meter a alguien, fue eso, con una persona que ya nos tenía bastante agotados a parte del equipo, a mi, a las bailarinas, trató de forma grosera y ya no había forma de entenderse con él”, detalló agregando que “fue solamente con él, el resto de la gente lo pasó fantástico, el resto de la gente entendió y fuimos parte también de sus cánticos y de sus manifestaciones. Insisto, el enfrentamiento fue valiente, fue de cara a cara, solamente con una persona”, remató.

Mientras que de la reacción de las personas, sobre todo en las redes sociales, desatacó que “vi que el juicio fue bastante injusto, los titulares y la edición y los medios, que está bien y lo entiendo y lo acepto, jugaron y jugaron bastante en contra. He sido insultado, descalificado, me han tratado de todo inclusive me han tratado de peruano, de boliviano, de indio y si, tengo sangre india del norte del país. Si creen que llamarme peruano o boliviano es un insulto, para mí no lo es”, y, aprovechó de denunciar que el, su equipo de trabajo y familia han sido víctimas de amenazas “lo que me preocupa no son las descalificaciones o los insultos, lo que me preocupa son las amenazas”.