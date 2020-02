Destacados "coach" musicales del mundo de la TV prepararon a "voces rurales" de Santiago

Hace algún tiempo en la televisión chilena los programas para descubrir talentos eran muy populares. Grandes artistas de la actual escena nacional dieron allí sus primeros pasos. Y es esta búsqueda de talentos, uno de los desafíos que rescató el Programa Santiago es de Todos de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región Metropolitana.

Hugo Manzi (grupo Natalino), Daniel Guerrero (ex grupo La Sociedad), Álvaro Véliz (ex programa Rojo), Leandro Martínez (ex programa Rojo), Gonzalo Yáñez (cantante y músico) y Jeannette Pualuan (ex programa Rojo) son los coach de televisión que se reunirán hoy sábado 29 de febrero de 2020 en un encuentro con los participantes del “Taller de Voz: Talento Rural”. En la actividad los alumnos y los coach que participaron del “Taller de Voz: Talento Rural”, iniciativa del Programa Santiago es de Todos compartirán sus experiencias vividas en las clases, consejos y tips.

“La finalidad de este proyecto es llegar a las comunas rurales de la Región Metropolitana. Si bien participamos en todas, la mayor cantidad de actividades se están realizando en estos sectores porque entendemos que el acceso a la cultura es muy escaso. Con esta iniciativa queremos que llegue a cada rincón de la región”, señaló Alejandra Novoa, seremi de las Culturas las Artes y el Patrimonio de la Región Metropolitana. El encuentro será en el Hotel Plaza San Francisco a las 16:30 hrs.

Taller de Voz: Talento Rural

Todo comenzó en enero con una convocatoria inicial. La instancia contó con más de 200 postulaciones de artistas y colectivos de las comunas de Alhué, Calera de Tango, Curacaví, El Monte, Isla de Maipo, Lampa, María Pinto, Padre Hurtado, Peñaflor, Pirque, San José de Maipo y San Pedro. Ahí se seleccionaron a 100 competidores quienes durante el mes de febrero participaron del "Taller de voz: Talento Rural".

Gentileza

Cada coach tuvo a su cargo dos comunas, en las cuales trabajó paralelamente, hasta completar cinco sesiones en cada una. Cada clase tuvo una duración estimada de tres horas cronológicas, hasta completar 15 horas por cada comuna. Al final del proceso se seleccionarán diferentes ganadores, quienes se presentarán en el escenario donde se desarrollará el “Festival Rural Santiago es de Todos 2020” de sus respectivas comunas. Álvaro Véliz, coach del taller de voz: talento rural comentó que “en las audiciones me encontré talentos maravillosos con jóvenes llenos de energía donde a los que quedaron seleccionados les enseñamos respiración, importación de la voz, cómo pararse en un escenario, donde mirar cuando cantas, etc., ha sido muy lindo todo lo que hemos encontrado”.

Sobre el festival Rural Santiago es de Todos

El festival Rural Santiago es de Todos, que realiza el programa Santiago es Todos junto a los encargados de cultura de las comunas correspondientes, se efectuará entre el 28 de febrero y el 29 de marzo de 2020 en 12 comunas de la Región Metropolitana. La instancia busca promover los espacios de intercambio entre artistas locales y bandas consagradas como Noche de Brujas, Viking´s 5, Luis Lambis, Sonora Malecón y el show Mi Perro Chocolo, en localidades que generalmente se encuentran alejadas de la programación cultural que se aloja principalmente en la provincia de Santiago.