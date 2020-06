Las tiernas imágenes del hijo de Lissandra Silva y Raúl Peralta

View this post on Instagram

Haciendo dormir a Noah y @iamlilow 👶🏻🐶❤️ • • #lisandrasilva #chile #model #lifestyle #love #pregnant #babynoah #momtobe #dulceespera #cuarentena #quarantine #reciennacido #nacimiento #quedateencasa #yomequedoencasa #beauty #pretty #artist #famous #cuba #miami #motherhood #baby #mom #like #follow #viral #powerperalta #born #bebe