"Sensual Spiderman" solidarizó entregando comida y diversión a niños de La Florida

Día del niño y de la niña 👶 llevamos un container con Baños y tazas higiénicas a la toma Dignidad de la Florida !!! ✌️😍 Cumplimos con el proyecto más ambicioso del @klankiltro 🏆🏆🏆 También agradecer por su apoyo a @rafa_cavada @aventuranzas @gattoofelix @lenwadurap y a todos los que nos aportan con sus donaciones, sin ustedes nada de esto sería posible🙏🙏🙏 Queda claro que solo el pueblo ayuda al pueblo !!! Si deseas cooperar @klankiltro 😎👍