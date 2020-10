La alcaldesa del Festival de Viña no se rinde: "Muchas veces los artistas recién se contratan en febrero"

Está claro que la alcaldesa de Viña del Mar no se rinde fácilmente. Y es que a pesar que las palabras del ministro de Salud parecieron un epitafio para el Festival de Viña del Mar -"no se puede hacer", dijo Paris-, Virginia Reginato reiteró que a fin de reactivar la actividad turística y comercial de la ciudad "tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios" para devolver la normalidad veraniega a la ciudad jardín, incluyendo el evento musical.

Y aunque Viña sigue en cuarentena a causa de la pandemia y su municipio presenta graves falencias económicas que se traducen en investigaciones en tribunales, la jefa comunal no pierde la esperanza de volver a la Quinta Vergara. "Hoy dia no deseo más que se haga, si se puede hacer y, si no se puede hacer, tomaremos las medidas que corresponda. Por ahora no puedo decir que se haga o no, hasta que tengamos las conversaciones con los canales para hacerlo y veamos las posibilidades", expresó en el programa Hola Chile de Red TV.

"Yo puedo querer muchas cosas, pero hoy nadie las puede considerar o tomar en cuenta… Estamos viviendo un tiempo raro, nos ha costado acostumbrarnos a este sistema de vida, pero para lograrlo tenemos que tomar las medidas que correspondan en el momento oportuno y cuando corresponda", agregó.

¿Shakira o Mon Laferte?

La alcaldesa reconoció que "no tenemos fechas, pero se van a enterar", refiriéndose a la contratación de Mon Laferte, Shakira u otras estrellas reales o ficticias. "Hemos estado en conversaciones con los canales y vamos a ver, ellos tambien tieen que tener una opcion, algo que ofrecer; hoy dia por eso no podemos pronunciarnos por si o no hasta que lleguemos a algo directo o concreto con los canales", indicó.

Sobre la parrila de los cantantes, Reginato advirtió que "muchas veces hemos llegado a febrero y ahí recién a veces se han contratado a artistas… Hoy nos preocupa el turismo, son expectativas que se haga al Festival para que tengamos un veranos como corresponde y tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios para reactivar a la actvidad turistica en esta ciudad", planteó frente a la pantalla.