Cambios en los rostros: Mega se reordena para el segundo semestre

Los últimos años han sido de incertidumbre para los rostros televisivos. Prueba de ello es lo que ha pasado en Mega: Luis Jara se encuentra sin pantalla desde el año pasado, José Miguel Viñuela entró y salió del matinal dos veces y Karla Constant también.

En ese sentido, la estación de Bethia prepara lo que será el segundo semestre y, con ello, se vienen cambios. A Viñuela se le vence el contrato en agosto próximo y, según explican cercanos a la negociación, no habría renovación del contrato. Esto, porque al interior del canal explican que “no hay proyectos en carpeta en el área de entretención para él” y, respecto al conductor, “la relación con el canal quedó rota después del episodio del corte de pelo del camarógrafo. José Miguel no sólo estuvo fuera de pantalla, sino que también le bajaron el sueldo a modo de castigo por el hecho”. Es por esto que por ambas partes no existe la intención de continuar con el contrato. Por ahora, el animador es parte del programa de concursos “La Hora de jugar” que, al ser un espacio pagado, tiene fecha de término a finales del semestre.

Por su parte, Karla Constant también tiene contrato hasta agosto y, al igual que su colega, entró y salió de “Mucho gusto” tras el giro hacia un programa de corte más informativo que tuvo el espacio. Si bien en el canal explicaron que la decisión obedecía a que la animadora se enfocaría en la conducción de “Got talent”, el estelar no ha obtenido los resultados esperados, promediando menos de dos dígitos de sintonía, lo que hará que su temporada se extienda sólo hasta fines de julio. Según detallan cercanos a Constant, ella nuevamente está en conversaciones con Canal 13, con el que a fines de 2019 había mantenido negociaciones para realizar un programa de servicio.

Por su parte, Luis Jara mantiene contrato vigente hasta el 2022, el estelar que había presentado no fue aprobado y no tiene proyectos en carpeta. Incluso, en su entorno señalan que está barajando la posibilidad de llegar a un término anticipado de contrato, puesto que no está conforme con su situación.

En el rearme de su parrilla de rostros, la estación de Vicuña Mackenna sumó a Cristián Sánchez a sus filas, pero también por un proyecto acotado, que durará hasta agosto y que está a cargo de una productora externa.

Quien también mantiene conversaciones con la estación es Julio César Rodríguez, quien está ad portas de poder usar la cláusula de contrato que le da “ventana” de 30 días para una posible salida de CHV.