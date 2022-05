Ripetti recuerda agresión de Schilling y asegura que es “muy soberbio”

Reproducción

El recordado ex carabinero Carlos Ripetti, quien participó en el reality “Amazonas” visitó el “Bienvenidos” para recordar la fuerte agresión que sufrió por parte del pololo de Kel Calderón, a raíz de que lo detuvieran por conducir en estado de ebriedad (Ver nota).

El ex uniformado aseguró que Pablo Schilling es muy soberbio y que eso provoca que tenga episodios de violencia o caiga en errores como el de conducir ebrio.

“Él tiene mucha soberbia, él no reconoce cuando se equivoca”, dijo Ripetti recordando el episodio en que Schilling lo golpeó dejándolo con una grave lesión en el hombro. (ver nota)

Según contó el ex “Amazonas”, Pablo nunca reconoció que fue él quien se equivocó. “Incluso él insistió en que me sacaran del reality y ahí me sacan sin haber agredido a nadie”.

Frente a la pregunta de qué sucedió con esa situación, Ripetti explicó que se encuentra en manos de la justicia en proceso de investigación.

